Bassam Rady è il nuovo ambasciatore della Repubblica araba d’Egitto a Roma

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Presidenteha concesso il gradimento per la nomina del Signoradpresso lo Stato italiano. Lo comunica la Farnesina., attualmente portavocepresidenza egiziana, assumerà la guidarappresentanza diplomatica dell’Egitto a, rimasta vacante dallo scorso gennaio, in seguito al decesso improvviso, a causa di un malore, dell’Alaa Rushdy.parla inglese, italiano e francese. In precedenza ha lavorato presso l’ambasciatain Italia e negli Emirati Arabi Uniti ed e’ stato console generale a Istanbul. ...

