Basket, la Francia escluderà dalle sue nazionali tutti gli atleti che giocano in Russia (Di martedì 2 agosto 2022) Il Basket francese si schiera compatto contro la guerra e in particolare contro la Russia e la BieloRussia cestistica. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale infatti, la federazione transalpina ha reso noto che tutti i giocatori e le giocatrici che hanno o avranno firmato un contratto con squadre russe o bielorusse saranno esclusi dalle convocazioni per le rappresentative nazionali, con effetto immediato. Si partirà quindi dal prossimo EuroBasket maschile di settembre, per poi arrivare alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024. Vincent Collet, capoallenatore della nazionale maggiore maschile francese, argento ai Giochi di Tokyo, ha già escluso dalla sua lista Livio Jean-Charles e Louis Labeyrie, che da poco si sono accasati al CSKA e ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Ilfrancese si schiera compatto contro la guerra e in particolare contro lae la Bielocestistica. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale infatti, la federazione transalpina ha reso noto chei giocatori e le giocatrici che hanno o avranno firmato un contratto con squadre russe o bielorusse saranno esclusiconvocazioni per le rappresentative, con effetto immediato. Si partirà quindi dal prossimo Euromaschile di settembre, per poi arrivare alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024. Vincent Collet, capoallenatore della nazionale maggiore maschile francese, argento ai Giochi di Tokyo, ha già escluso dalla sua lista Livio Jean-Charles e Louis Labeyrie, che da poco si sono accasati al CSKA e ...

