Barone | 'Rosa | identità e investimenti | abbiamo gettato le basi per far crescere la Fiorentina a livello europeo'

"Teniamo tanto alla Conference League, prima di tutto per i nostri tifosi, e siamo convinti di poter disputare una buona stagione perché sulla carta abbiamo una bella rosa''. Così Joe Barone dopo il sorteggio che oggi, a Nyon, ha abbinato la Fiorentina alla vincente fra gli olandesi Twente e Cukariki Belgrado nei playoff in programma il 18 e 25 agosto, decisivi per l'accesso alla fase a gironi.

Il direttore generale viola commenta il sorteggio che assegna ai gigliati o gli olandesi del Twente o i serbi del Cukaricki come avversari agli spareggi. "Nella pausa per i Mondiali mi piacerebbe portare la squadra in tournée. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato alla tv greca Cosmote TV dopo i sorteggi di Conference League: "La partita dei playoff è importante per arrivare alla fase a gironi..."