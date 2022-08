Bari | un’intera famiglia travolta E il padre muore per salvare il figlio

(Di martedì 2 agosto 2022) Tragedia a. Un uomo di 47 anni è morto perla vita al, un bimbo di 7 anni. Gli ha fatto da scudo con il corpo. Un uomo di 47 anni, Gaetano De Felice, è morto perla vita aldi 7 anni che, tuttavia, è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico di. ANSA/ANSAL”interastava attraversando la strada quando è statada una moto guidata da un 20enne. Il bambino era in braccio alin quel momento: gaetano ha fatto da scudo ale lo ha salvato perdendo lui stesso la vita. L’incidente è avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito diattorno alla mezzanotte. Laera ...

PugliaReporter : Bari: grosso scooter travolge un'intera famiglia sul lungomare di Santo Spirito. Morto il padre 47enne, figlio di 6… - lacittanews : Un'intera famiglia è stata investita a Bari mentre attraversava la strada: responsabile dell'incidente un ventenne… -

Abbiamo subito controllato l'orario della coincidenza per, ... ci hanno detto che avevano trovato il corpo digiovane con ... l'comunità di Marano che dal 1980 fa sentire loro la propria ......elivore che non appartiene solo a lui ma ad... Poco più di due settimane dopo, al termine dimese di gennaio da ... reduce da una brillante promozione in Serie A con il. Durante i ...