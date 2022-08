(Di martedì 2 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Sempre più viva la pista che indirizzaverso il. Sul proprio profilo twitter Paolorivela: “L’agente del giocatore hailche il club di De Laurentiis è disposto ad offrire non più di 1.5 mln netti di ingaggio, 3 al lordo. Il giocatore attualmente ne guadagna 7 netti. Chi si sposterà per primo e di quanto adesso?”. Queste le parole del noto giornalista, per anni volto e voce della redazione di Mediaset, oggi opinionista di 1 Station Radio e conduttore di Udinese Tv. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Kepa del è la prima scelta per Giuntoli e Spalletti'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Zielinski non ha rifiutato il West Ham, la pista è ancora calda" Mario ...Koulibaly al dice la sua A "1 Football Club" , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Ecco le sue parole: Le ... Bargiggia: "Chelsea informato dall'agente di Kepa, il Napoli offre solo 1,5 milioni"