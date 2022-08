Barbara D'Urso si mostra finalmente al naturale sui social: la FOTO fa discutere (Di martedì 2 agosto 2022) Non molto tempo fa Barbara D’Urso è stata al centro di mille polemiche per una FOTOgrafia che ha pubblicato sul suo account Instagram. Recentemente, allora, ne ha pubblicata un’ altra per fugare i dubbi che alcuni dei suoi followers meno lusinghieri hanno cominciato a nutrire. Vediamo di cosa si tratta È da un po’ di tempo che Carmelita si gode le meritate vacanze e pubblica diversi scatti in cui appare sempre bellissima ed attraente. Non molti giorni fa, infatti, ne ha postata una in cui prendeva il sole sdraiata sul bordo di una splendida piscina. Anche in quell’occasione ha esibito un fisico mozzafiato e i suoi followers l'hanno subissata di complimenti. Ha continuato a documentare le sue vacanze con numerosi altri scatti e, in quello appena successivo al succitato, si è mostrata con uno splendido bikini bianco ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022) Non molto tempo faD’è stata al centro di mille polemiche per unagrafia che ha pubblicato sul suo account Instagram. Recentemente, allora, ne ha pubblicata un’ altra per fugare i dubbi che alcuni dei suoi followers meno lusinghieri hanno cominciato a nutrire. Vediamo di cosa si tratta È da un po’ di tempo che Carmelita si gode le meritate vacanze e pubblica diversi scatti in cui appare sempre bellissima ed attraente. Non molti giorni fa, infatti, ne ha postata una in cui prendeva il sole sdraiata sul bordo di una splendida piscina. Anche in quell’occasione ha esibito un fisico mozzafiato e i suoi followers l'hanno subissata di complimenti. Ha continuato a documentare le sue vacanze con numerosi altri scatti e, in quello appena successivo al succitato, si èta con uno splendido bikini bianco ...

