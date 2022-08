Bambino morto nel parco acquatico, l'autopsia: Flavio ha sbattuto la testa (Di martedì 2 agosto 2022) Il piccolo Flavio avrebbe sbattuto la testa accidentalmente contro la struttura dello scivolo . È uno degli aspetti emersi dall’ autopsia effettuata oggi sul corpo del 12enne di Pompei deceduto sabato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) Il piccoloavrebbelaaccidentalmente contro la struttura dello scivolo . È uno degli aspetti emersi dall’effettuata oggi sul corpo del 12enne di Pompei deceduto sabato...

ErikaGamberale : RT @gxlapace: Volevano solo studiare e avere così #diritto ad un #futuro dignitoso. #Bambini #migranti come Laurent e il bambino senza nome… - 1970Germano : RT @gxlapace: Volevano solo studiare e avere così #diritto ad un #futuro dignitoso. #Bambini #migranti come Laurent e il bambino senza nome… - panevinoeansia : e Gesù bambino è morto di freddo - Mary_mbarza : @JessJess_icam Mi ha detto mio cuggino che da bambino una volta è morto - FrancescoTedes2 : RT @gxlapace: Volevano solo studiare e avere così #diritto ad un #futuro dignitoso. #Bambini #migranti come Laurent e il bambino senza nome… -