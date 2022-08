Azienda di prosecco assume ma non si presenta nessuno: la denuncia (Di martedì 2 agosto 2022) “Chi può lavorare ma preferisce percepire il reddito di cittadinanza è un ladro”: sono le dure parole dell'imprenditore veneto Sandro Bottega, dell’omonima Azienda vitivinicola del trevigiano, leader del made in Italy con l'export di prosecco, con le quali ha denunciato la difficoltà nell'assumere personale. “Cerco almeno 20 persone ma nessuno si presenta: manutentori, magazzinieri, mulettisti, autisti, anche enologi e distillatori, soffiatori, impiegati di segreteria, operai semplici o specializzati”, ha spiegato. Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) “Chi può lavorare ma preferisce percepire il reddito di cittadinanza è un ladro”: sono le dure parole dell'imprenditore veneto Sandro Bottega, dell’omonimavitivinicola del trevigiano, leader del made in Italy con l'export di, con le quali hato la difficoltà nell're personale. “Cerco almeno 20 persone masi: manutentori, magazzinieri, mulettisti, autisti, anche enologi e distillatori, soffiatori, impiegati di segreteria, operai semplici o specializzati”, ha spiegato.

