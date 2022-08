Ayman al-Zawahiri, quali retroscena dietro l’uccisione del leader di al-Qaeda? (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – L’assassinio per mano americana del leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, scaturisce in queste ultime ore una lunga serie di domande e perplessità, tanto al popolo afgano quanto alla comunità internazionale. Secondo alcuni, la solita operazione chirurgica da killer a stelle e strisce, potrebbe celare tra le macerie di Kabul avvertimenti o interessi che al popolo occidentale devono rimanere nascosti. Fatto è che, da quando un anno fa gli Usa consegnarono le chiavi dell’Afganistan ai talebani, nonostante gli accordi più o meno sottobanco, le tensioni tra le due fazioni non si sono mai assopite. Il lussuoso quartiere dei signori della guerra Era un’operazione che durava da mesi, i cui ultimi colpi sono esplosi nelle prime ore di domenica mattina, quando un attacco ha scosso il centro di Kabul con due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – L’assassinio per mano americana deldi al-al-, scaturisce in queste ultime ore una lunga serie di domande e perplessità, tanto al popolo afgano quanto alla comunità internazionale. Secondo alcuni, la solita operazione chirurgica da killer a stelle e strisce, potrebbe celare tra le macerie di Kabul avvertimenti o interessi che al popolo occidentale devono rimanere nascosti. Fatto è che, da quando un anno fa gli Usa consegnarono le chiavi dell’Afganistan ai talebani, nonostante gli accordi più o meno sottobanco, le tensioni tra le due fazioni non si sono mai assopite. Il lussuoso quartiere dei signori della guerra Era un’operazione che durava da mesi, i cui ultimi colpi sono esplosi nelle prime ore di domenica mattina, quando un attacco ha scosso il centro di Kabul con due ...

