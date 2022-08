Ayman al-Zawahiri, il capo di al-Qaeda è stato ucciso da un drone americano a Kabul. Biden: “Giustizia è fatta” (Di martedì 2 agosto 2022) Ayman al-Zawahiri, il capo di al-Qaeda, è stato ucciso da un drone americano a Kabul nel corso di un raid pianificato dalla Cia. L’operazione è stata commentata dal presidente Joe Biden che ha rivendicato la volontà di Washington di lottare contro il terrorismo. Ayman al-Zawahiri, il capo di al-Qaeda è stato ucciso da un drone a Kabul in un raid Usa Gli Stati Uniti sono sempre più determinati a lottare contro il terrorismo: ne hanno dato prova, come sottolineato dal presidente Joe Biden, con un’operazione di “precisione” e di clamoroso “successo” che si è conclusa con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022)al-, ildi al-, èda unnel corso di un raid pianificato dalla Cia. L’operazione è stata commentata dal presidente Joeche ha rivendicato la volontà di Washington di lottare contro il terrorismo.al-, ildi al-da unin un raid Usa Gli Stati Uniti sono sempre più determinati a lottare contro il terrorismo: ne hanno dato prova, come sottolineato dal presidente Joe, con un’operazione di “precisione” e di clamoroso “successo” che si è conclusa con ...

ilpost : In un attacco compiuto dalla CIA con un drone lo scorso fine settimana a Kabul, in Afghanistan, è stato ucciso Ayma… - SkyTG24 : Ayman Al-Zawahiri, ucciso da un drone Usa il capo di al-Qaeda. Biden: “Giustizia è fatta” - ilpost : Gli Stati Uniti hanno ucciso Ayman al Zawahri, capo di al Qaida - laboescapes : RT @michelegiorgio2: E’ stato colpito a #Kabul. Joe Biden: giustizia è fatta. Proteste dei #Talebani: è una violazione dell’accordo di #Doh… - Marc852835993 : RT @ofcs_report: #BREAKING UCCISO AL #ZAWAHIRI Secondo fonti #Usa durante un attacco con droni condotto domenica in #Afghanistan sarebbe s… -