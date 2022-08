Ayman al-Zawahiri | dalla Jihad Islamica egiziana alla guida di al-Qaeda | storia dell’ideologo che ispirò bin Laden

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) I media afghani, già la stessa mattina del 31 luglio, riferiscono della notizia di un “missile” caduto su un palazzo a Kabul, nel quartiere di Sharpur. “Nessuna vittima o feriti”, recitano le agenzie locali, battute pochi minuti dopo le 9.30. Ma almeno una vittima c’è:al, 71 anni, leader di Alsinmorte di Osama binnel 2011, è stato ucciso da un drone americano in Afghanistan: un paese dove peraltro, secondo gli accordi di Doha sottoscritti dal regime dei Talebani e Washington, non avrebbe dovuto trovarsi. Gli americani avevano provato ad eliminarlo già 16 anni fa, durante un raid condotto sul confine tra Pakistan e Afghanistan, al quale era sfuggito. Alviveva da anni in clandestinità, condizione in cui ha passato una ...