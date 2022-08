Avellino Summer Fest, è il giorno dei The Kolors a San Tommaso. (Di martedì 2 agosto 2022) Stasera, ore 21, nel piazzale adiacente la palestra di San Tommaso è in programma uno degli eventi più attesi del cartellone dell'Avellino Summer Fest. Si esibiranno infatti i The Kolors, gruppo ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 2 agosto 2022) Stasera, ore 21, nel piazzale adiacente la palestra di Sanè in programma uno degli eventi più attesi del cartellone dell'. Si esibiranno infatti i The, gruppo ...

irpiniatimes1 : Avellino Summer Fest, è il giorno dei The Kolors a San Tommaso - ptvtelenostra : AVELLINO SUMMER FEST, È IL GIORNO DEI THE KOLORS A SAN TOMMASO - - GazzettAvellino : Avellino Summer Fest, è il giorno dei The Kolors a San Tommaso. - irpiniatimes1 : Avellino Summer Fest, l’artista Dorotea Virtuoso presente per tutto il mese di agosto con una mostra itinerante - ottopagine : Avellino Summer Fest entra nel vivo, tutti gli appuntamenti di agosto #Avellino -