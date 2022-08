Autopsia Alika, morto per schiacciamento, forse soffocato (Di martedì 2 agosto 2022) La cause della morte di Akila Ogorchukwu sarebbero compatibili con lo schiacciamento del corpo, da cui sarebbe probabilmente scaturito anche un soffocamento. E' quanto trapela dai primi dati dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) La cause della morte di Akila Ogorchukwu sarebbero compatibili con lodel corpo, da cui sarebbe probabilmente scaturito anche un soffocamento. E' quanto trapela dai primi dati dell'...

Agenzia_Ansa : Autopsia Alika: è morto per schiacciamento, forse soffocato. Il Consiglio regionale delle Marche osserva un minuto… - repubblica : Delitto di Civitanova Marche, primi dati autopsia: Alika morto per schiacciamento, forse soffocato - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Alika, l'autopsia: morto per schiacciamento, forse soffocato #Alika #Ogorchukwu #Ferlazzo #CivitanovaMarche… - QdSit : La cause della morte di Alika Ogorchukwu sarebbero compatibili con lo schiacciamento del corpo, da cui sarebbe prob… - fanpage : ?? I primi risultati preliminari dell'autopsia sul corpo del 39enne aggredito e ucciso in strada a Civitanova Marche -