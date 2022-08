Aumenta il bracconaggio dei rinoceronti neri in Sudafrica (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Sudafrica ha registrato un aumento del numero di rinoceronti uccisi illegalmente per i loro corni nella prima metà del 2022, poiché i bracconieri si sono spostati a cacciare nei parchi privati. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni del ministero dell’Ambiente Sudafricano. Dieci rinoceronti in più sono stati uccisi di frodo in tutto il Paese rispetto alla prima metà dell’anno scorso, portando il totale a 259. Il Sudafrica ospita circa la metà della popolazione totale di rinoceronti neri, che sono a forte rischio di estinzione in tutto il continente africano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilha registrato un aumento del numero diuccisi illegalmente per i loro corni nella prima metà del 2022, poiché i bracconieri si sono spostati a cacciare nei parchi privati. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni del ministero dell’Ambienteno. Dieciin più sono stati uccisi di frodo in tutto il Paese rispetto alla prima metà dell’anno scorso, portando il totale a 259. Ilospita circa la metà della popolazione totale di, che sono a forte rischio di estinzione in tutto il continente africano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LocalPage3 : Aumenta il bracconaggio dei rinoceronti neri in Sudafrica - LiberoReporter : Aumenta il bracconaggio dei rinoceronti neri in Sudafrica - Gaebaldi : Aumenta il bracconaggio dei rinoceronti neri in Sudafrica -