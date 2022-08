Attrice famosa: “Il personaggio del mio nuovo film è ispirato a Barbara d’Urso” (Di martedì 2 agosto 2022) Grazie ai suoi programmi e soprattutto al modo di porsi con il pubblico, Barbara d’Urso è diventata negli anni una delle conduttrici più popolari e caratteristiche d’Italia. E sarà per questo che una famosa Attrice si è ispirata a lei per il personaggio che interpreta nel suo nuovo film. “Da Attrice ho preso ispirazione da una nota conduttrice, Barbara d’Urso”. In un’intervista concessa a Leggo, Claudia Gerini ha parlato dei suoi progetti per il futuro. L’Attrice di Viaggi di Nozze ha rivelato che nel film in uscita I Migliori Anni interpreta una conduttrice molto agguerrita ed ha spiegato che per questo personaggio si è ispirata a Barbara ... Leggi su biccy (Di martedì 2 agosto 2022) Grazie ai suoi programmi e soprattutto al modo di porsi con il pubblico,è diventata negli anni una delle conduttrici più popolari e caratteristiche d’Italia. E sarà per questo che unasi è ispirata a lei per ilche interpreta nel suo. “Daho preso ispirazione da una nota conduttrice,”. In un’intervista concessa a Leggo, Claudia Gerini ha parlato dei suoi progetti per il futuro. L’di Viaggi di Nozze ha rivelato che nelin uscita I Migliori Anni interpreta una conduttrice molto agguerrita ed ha spiegato che per questosi è ispirata a...

