cominif : #digitaldivide e digitalizzazione del lavoro. è così: negli anni, nel mio lavoro, si è passati dalla possibilità di… - r50 : 'È accusato di pedopornografia e traffico sessuale': boom di mail truffa con finti atti giudiziari - zazoomblog : Atti giudiziari ad agosto: che fare? - #giudiziari #agosto: #fare? - lukarighi : @TerreImpervie Credo di si.E se non sbaglio,chi sottoscrive piu' liste rischia una sanzione,non se se una semplice… - DeLucaEmma1 : RT @LaPrimaManina: Alla fine di Maggio scorso la Procura ha chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per… -

...resa perché il destinatario è irreperibile 4 Raccomandata resa perché il destinatario l'ha rifiutata 5 Raccomandata resa per compiuta giacenza 5.1 La compiuta giacenza degli..., ok al rilascio anticipato di copie, via libera al rilascio prima della registrazione e della definizione dell'imposta di registro. Nel caso di... Immobiliare, ...PATTI - La Procura della Repubblica di Patti a seguito di denuncia presentata per presunti abusi sessuali perpetrati dalla madre sul figlio minore ha ...La vicenda del progetto Lumode, affrontata da Altrabenevento, dal consigliere comunale Angelo Miceli, dall’Anac, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e da altre sensibilità civiche, è stato esa ...