"Attacco totale, centrodestra da abbattere". Sallusti, la profezia: subito dopo il voto... (Di martedì 2 agosto 2022) Nel giorno del difficile accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda, a In Onda si ragiona sulle spaccature nei due schieramenti. E al programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, ecco ospite in collegamento il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. La Aprile, dopo aver menzionate le spaccature nel centrosinistra, chiede al direttore "quanto conteranno in caso di vittoria dopo il voto le spaccature che il centrodestra ora sta un po' mettendo sotto al tappeto?". "Non penso che peseranno più di tanto", premette Sallusti, che sposta subito il focus. "Chiunque governerà nel centrodestra sarà oggetto e soggetto di un attacco politico e mediatico nazionale e internazionale. Il centrodestra va abbattere".

