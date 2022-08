Atletica, Tamberi: “Meno 14 agli Europei, forse c’è tempo” (Di martedì 2 agosto 2022) “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall’America ho avuto l’ennesima sfortuna di questo 2022”. A scriverlo su Instagram è il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, quarto ai Mondiali di Eugene con il primato stagionale di 2,33, ottenuto con tanta grinta e forza di volontà nonostante le fitte alla coscia sinistra che hanno condizionato la sua stagione all’aperto. “Il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al Covid – prosegue Gimbo – e questa volta mi ha messo ko! Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme”. L’azzurro delle Fiamme Oro racconta il difficile ritorno alla quotidianità: “Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l’idea di dover affrontare delle gare tra ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall’America ho avuto l’ennesima sfortuna di questo 2022”. A scriverlo su Instagram è il campione olimpico del salto in alto Gianmarco, quarto ai Mondiali di Eugene con il primato stagionale di 2,33, ottenuto con tanta grinta e forza di volontà nonostante le fitte alla coscia sinistra che hanno condizionato la sua stagione all’aperto. “Il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al Covid – prosegue Gimbo – e questa volta mi ha messo ko! Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme”. L’azzurro delle Fiamme Oro racconta il difficile ritorno alla quotidianità: “Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l’idea di dover affrontare delle gare tra ...

