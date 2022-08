Atletica, Mondiali U20: Stronati e Furlani in finale nel salto in alto (Di martedì 2 agosto 2022) Due azzurri in finale del salto in alto ai ai Mondiali U20 di Cali. Si tratta di Edoardo Stronati, con 2,08 alla prima prova, e Mattia Furlani, al quale basta il 2,04 saltato alla prima, nonostante i tre errori a 2,08. Per il reatino è una qualificazione che rende più dolce l’attesa per l’altra sua finale, quella del salto in lungo prevista alle 23.16 italiane di martedì 2 agosto. Nel martello arriva il pass anche per Davide Vattolo, che va in finale con un lancio a 72,02. Nel primo round dei 400 ostacoli il crono più veloce è di un’azzurra, Ludovica Cavo, che in 57.77 firma il personale. Passaggio diretto in semifinale anche per Alessia Seramondi, seconda nella sua batteria in ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Due azzurri indelinai aiU20 di Cali. Si tratta di Edoardo, con 2,08 alla prima prova, e Mattia, al quale basta il 2,04 saltato alla prima, nonostante i tre errori a 2,08. Per il reatino è una qualificazione che rende più dolce l’attesa per l’altra sua, quella delin lungo prevista alle 23.16 italiane di martedì 2 agosto. Nel martello arriva il pass anche per Davide Vattolo, che va incon un lancio a 72,02. Nel primo round dei 400 ostacoli il crono più veloce è di un’azzurra, Ludovica Cavo, che in 57.77 firma il personale. Passaggio diretto in semianche per Alessia Seramondi, seconda nella sua batteria in ...

martinplaut : L'Etiopia fa incetta di medaglie ai mondiali di atletica nell'Oregon, primeggiano le atlete del Tigray - Africa Exp… - Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - sportface2016 : #Atletica, Mondiali U20: #Stronati e #Furlani in finale nel salto in alto - MasputPutzu : Mondiali di atletica Under 20, la gaviese Ludovica Cavo con il miglior tempo delle batterie conquista la semifinale… -