Atletica, Mondiali U20 2022: brilla Ludovica Cavo nei 400 ostacoli, Edoardo Stronati e Mattia Furlani in finale nell’alto (Di martedì 2 agosto 2022) Si è chiusa a Calì, in Colombia, la sessione mattutina della seconda giornata dei Mondiali Under 20 di Atletica. Nelle batterie dei 400 metri ostacoli femminili il miglior crono assoluto è di Ludovica Cavo, che vince la sesta serie col primato personale in 57?77, ma va in semifinale anche Alessia Seramondi, seconda nella seconda serie in 59?03, che le vale l’11° tempo complessivo. Nel salto in alto maschile sono due gli azzurrini che passano alla finale a dodici: non serve arrivare alla misura richiesta di 2.16, dato che soltanto in nove scavalcano 2.08, e tra questi vi è Edoardo Stronati, secondo, mentre basta fare 2.04 a Mattia Furlani per piazzarsi decimo. Nelle qualificazioni del lancio del ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Si è chiusa a Calì, in Colombia, la sessione mattutina della seconda giornata deiUnder 20 di. Nelle batterie dei 400 metrifemminili il miglior crono assoluto è di, che vince la sesta serie col primato personale in 57?77, ma va in semianche Alessia Seramondi, seconda nella seconda serie in 59?03, che le vale l’11° tempo complessivo. Nel salto in alto maschile sono due gli azzurrini che passano allaa dodici: non serve arrivare alla misura richiesta di 2.16, dato che soltanto in nove scavalcano 2.08, e tra questi vi è, secondo, mentre basta fare 2.04 aper piazzarsi decimo. Nelle qualificazioni del lancio del ...

