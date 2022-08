Atletica, Meeting di Nembro 2022: Nadia Battocletti vince, fioccano i personali (Di martedì 2 agosto 2022) Il Meeting di Nembro 2022 di Atletica leggera, disputatosi questa sera, vede il successo nei 3000 metri femminili di Nadia Battocletti, che vince in 9:12.15, mentre nei 3000 metri maschili è secondo Ossama Meslek, il quale però firma il personale in 7:43.63 (p. pr. 7:44.45). Nei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo fa segnare 13.13 in batteria e poi si migliora a 13.10 in finale ed è seconda, mentre nei 110 ostacoli vince Lorenzo Simonelli in 13.91. Nei 100 metri piani maschili Marco Ricci sigla il personale in batteria in 10.39 e poi è secondo in finale in 10.41. Nel lancio del peso maschile vince Leonardo Fabbri con 20.37, mentre nel salto in lungo femminile Ottavia Cestonaro firma il personale con 6.46 (p. pr. 6.35) e conquista il ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Ildidileggera, disputatosi questa sera, vede il successo nei 3000 metri femminili di, chein 9:12.15, mentre nei 3000 metri maschili è secondo Ossama Meslek, il quale però firma il personale in 7:43.63 (p. pr. 7:44.45). Nei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo fa segnare 13.13 in batteria e poi si migliora a 13.10 in finale ed è seconda, mentre nei 110 ostacoliLorenzo Simonelli in 13.91. Nei 100 metri piani maschili Marco Ricci sigla il personale in batteria in 10.39 e poi è secondo in finale in 10.41. Nel lancio del peso maschileLeonardo Fabbri con 20.37, mentre nel salto in lungo femminile Ottavia Cestonaro firma il personale con 6.46 (p. pr. 6.35) e conquista il ...

