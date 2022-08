Atlanta 4 | il trailer e la data del debutto dell' ultima stagione

(Di martedì 2 agosto 2022) FX ha condiviso ildi4 svelando così quando debutterà sugli schermi americani l'a serie. FX ha condiviso ildi4, l'a serie con star Donald Glover, svelandone ladi uscita sugli schermi americani: giovedì 15 settembre. Nel video si vedono i protagonisti alle prese con la vita quotidiana, tra incontri, sessioni nella sala di incisione, rapporti complicati e problemi professionali. FX ha inoltre svelato che la quartadimostrerà quello che accade al ritorno dal tour in Europa. I protagonisti sono tornati nella città die dovranno capire se è cambiata la ...

glooit : Atlanta: il trailer della stagione 4, dal 15 settembre su Hulu leggi su Gloo - badtasteit : #Atlanta: il trailer della stagione 4 svela la data di uscita -

Lega Nerd

Stagione 4: ilmostra la conclusione della serie in tutta la sua caotica poesia, intrisa di ...La stagione 4 diha ora un nuovoche ne svela anche la data di uscita sugli schermi di FX: giovedì 15 settembre. I fan potranno vedere, in quella data, le prime due puntate delle dieci previste per il ... Atlanta 4: il trailer della stagione finale FX ha condiviso il trailer di Atlanta 4 svelando così quando debutterà sugli schermi americani l'ultima stagione della serie. FX ha condiviso il trailer di Atlanta 4, l'ultima stagione della serie con ...La stagione 4 di Atlanta ha ora un trailer che svela inoltre la data di uscita degli ultimi episodi della serie con star Donald Glover ...