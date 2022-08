Atalanta: si attende Lookman per liberare Miranchuk al Torino (Di martedì 2 agosto 2022) Aleksey Miranchuk è ancora un giocatore dell’Atalanta. Il trasferimento al Torino è definito ma prima la Dea aspetta il suo sostituto, che dovrebbe essere Ademola Lookman del Lipsia. I bergamaschi hanno gli occhi anche su Andrea Pinamonti ma le richieste dell’Inter per il momento sono un po’ alte (venti milioni). Josip Ilicic è in partenza. La pista più concreta sembra il Bologna ma ancora non sono state messe sul tavolo delle proposte concrete. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Alekseyè ancora un giocatore dell’. Il trasferimento alè definito ma prima la Dea aspetta il suo sostituto, che dovrebbe essere Ademoladel Lipsia. I bergamaschi hanno gli occhi anche su Andrea Pinamonti ma le richieste dell’Inter per il momento sono un po’ alte (venti milioni). Josip Ilicic è in partenza. La pista più concreta sembra il Bologna ma ancora non sono state messe sul tavolo delle proposte concrete. SportFace.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - L'Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - L'Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - L'Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk - apetrazzuolo : MERCATO - L'Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk - napolimagazine : MERCATO - L'Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk -