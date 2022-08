Arthur Valencia, trattativa avviata: si può chiudere a giorni (Di martedì 2 agosto 2022) Arthur Valencia: trattativa ben avviata per il passaggio del brasiliano in Liga. Si può chiudere a giorni per la fumata bianca Il nome di Arthur continua ad essere caldo in casa Valencia, che risulta essere la squadra maggiormente indiziata ad accogliere il centrocampista brasiliano. Gennaro Gattuso risulta essere infatti un suo grande estimatore. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il passaggio dell’ex Barcellona nel club spagnolo è ben avviata e potrebbe essereci un contatto decisivo per definire l’operazione a giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)benper il passaggio del brasiliano in Liga. Si puòper la fumata bianca Il nome dicontinua ad essere caldo in casa, che risulta essere la squadra maggiormente indiziata ad accogliere il centrocampista brasiliano. Gennaro Gattuso risulta essere infatti un suo grande estimatore. Stando a quanto riportato da Sky Sport, laper il passaggio dell’ex Barcellona nel club spagnolo è bene potrebbe essereci un contatto decisivo per definire l’operazione a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

