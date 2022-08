Armi cool e pubblicità trash | la discutibile mossa del ministero della difesa ucraino | “Come Beyoncé”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 2 agosto 2022) A che punto siamo con la guerra in Ucraina? Ve lo spiega il, stesso “cantandovene” quattro a dovere. Successo assicurato! Per quanto certi sentimenti siano “antichi”, ovvero nati con la stessa civiltà e indissolubilmente legati ad essa, ci sono delle circostanze in cui perfino aspetti cardinenostra società subiscono il rovinoso fascino dei tempi che cambiano. Abbiamo sempre detto sin da subito, infatti,la guerra in Ucraina abbia dai suoi albori una forte componente pop. Fonte: TwitterE con “pop” si intende proprio quel sentimento massivo e mediatico degno dei Cultural Studies di Birminghman, ovvero quando alcuni studiosi cominciarono a interrogarsi sulla dirompente e prorompente ascesa dei mass media nella vita di tutti i giorni. In qualche modo, il ...