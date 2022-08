Arisa nuda sui social, annuncio a sorpresa: «Sono sia donna che uomo, niente di sbagliato in me» (Di martedì 2 agosto 2022) Arisa ancora una volta si è esposta pubblicamente, facendo un annuncio sui social che ha lasciato i fan impietriti. La cantante lucana, ormai da tempo, usa Instagram non solo per comunicare di musica ma anche e soprattutto per esprimere se stessa. E i follower, ormai affezionati, apprezzano tutti i contenuti che lei decide loro di mostrare. Il reel pubblicato da Arisa Arisa ha pubblicato un reel su Instagram in cui si mostra come mamma l’ha fatta. Senza veli, la cantante posa in piedi di fronte alla telecamera. Il lato A censurato dai pixel e le mani invece che le coprono le parti intime. Ma non è quello che ha sconvolto i fan, ormai abituati alle foto hot dell’artista. Arisa ha deciso di spogliarsi da ogni pregiudizio e ha dichiarato di sentirsi sia donna che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 agosto 2022)ancora una volta si è esposta pubblicamente, facendo unsuiche ha lasciato i fan impietriti. La cantante lucana, ormai da tempo, usa Instagram non solo per comunicare di musica ma anche e soprattutto per esprimere se stessa. E i follower, ormai affezionati, apprezzano tutti i contenuti che lei decide loro di mostrare. Il reel pubblicato daha pubblicato un reel su Instagram in cui si mostra come mamma l’ha fatta. Senza veli, la cantante posa in piedi di fronte alla telecamera. Il lato A censurato dai pixel e le mani invece che le coprono le parti intime. Ma non è quello che ha sconvolto i fan, ormai abituati alle foto hot dell’artista.ha deciso di spogliarsi da ogni pregiudizio e ha dichiarato di sentirsi siache ...

