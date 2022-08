(Di martedì 2 agosto 2022) L’estate adentra nel vivo. Concerti edanimeranno le notti neroniane, rendendo indimenticabile l’estate a chi avrà sceltocome meta per le vacanze.il “Ciclone” Ma gliallieteranno le seratedei residenti. Sarà, con il tour “Minaccia Bionda”, sullo splendido palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10 agosto, ad aprire la rassegna diNotti di Mezza Estate 2022”, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis e tutta l’Amministrazione Comunale. Un concerto spettacolo imperdibile, organizzato in collaborazione con Ventidieci, con ...

CorriereCitta : Anzio, ecco i grandi eventi dell’estate: arriva anche la ‘Minaccia Bionda’ Patty Pravo -

Il Clandestino Giornale

È in corso la Festa della Liberazione organizzata da Rifondazione comunista adColonia. L'evento della manifestazione giunta alla sua XXXII ...... venendo subito dopo Ciampino e, comuni la cui estensione è peraltro inferiore a quella di ...allora che, per Ceccarelli, " dobbiamo arrestare questo trend . La furia edilizia scatenatasi ... Festa della Liberazione ad Anzio Colonia, il programma Cresciuto nel settore giovanile di Veroli, il neo biancorosso muove i primi passi a livello senior giovanissimo con la maglia di Frosinone, con la quale tra il 2016 e il 2018 si fa notare prima in Ser ...Anzio – Sabato 30 e domenica 31 luglio dalle ore 8:00 alle ore 12:00, rispettivamente presso Piazza Antium (Anzio Due) e Via delle Bouganville (Lavinio), si svolgeranno le giornate ecologiche dedicate ...