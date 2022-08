Anche la diocesi spinge il territorio alle rinnovabili - Cronaca - lanazione.it

Naz_Pontedera : Anche la diocesi spinge il territorio alle rinnovabili - TeleradioNews : Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la notte fra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto, I Carabini… - giannigosta : S.Maria C.Vetere. ‘Beccati’ con diverse decine di oggetti d’oro e altra refurtiva anche della diocesi: arrestati du… - TeleradioNews : S.Maria C.Vetere. 'Beccati' con diverse decine di oggetti d'oro e altra refurtiva anche della diocesi: arrestati du… - m_laverde : @BeghinaLa Purtroppo non è solo questione di pandemia, ma anche di alcuni gesti inqualificabili che hanno sporcato… -

...abbiamo i fondi necessari e in un periodo come questo èdifficile disfarsi di altro patrimonio: chi compra", precisa il vicario. Fa riflettere l'accoglienza di progetti inclusi nella...Tra queste realtà - rende noto "La Domica", voce della curia di San Miniato " c'èladi San Miniato, che ha sottoscritto l'appello per mano del vescovo Andrea M - igliavacca. "Le ... Anche la diocesi spinge il territorio alle rinnovabili E’ un duro colpo per il paese la chiusura, fino a data da destinarsi del Santuario del Monticino e ora anche della Collegiata di San Michele. Nel primo caso ..."Comunità energetiche rinnovabili" (Cer), ossia quei sodalizi tra soggetti di natura plurima (privati cittadini, piccole e medie imprese, enti del terzo settore, amministrazioni locali, enti religiosi ...