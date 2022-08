Amici | Carola Puddu rivela un retroscena sulla scuola | Ecco cosa mi ha fatto soffrire

lovealwayscomes : RT @pergliamicialee: CAROLA MA I TUOI AMICI SONO TUTTI BONI? - Vale97T : Comunque gli amici di Carola sono tutti boni ?? - MariLuciMariLu : RT @MSaaaandra: Carola continua pure amore a farci conoscere tutti i tuoi amici???????????? - infoitcultura : Amici 21, Carola Puddu lo svela: 'Mi ha sgridata tante volte...' - infoitcultura : Amici 21, Carola Puddu svela qual è stato il momento più difficile vissuto nella scuola: 'Sono andata in loop quand… -

Momento che ha condiviso insieme a Mattia Zenzola: Leggi anche Le dichiarazioni di Veronica Peparini dopo l'addio adha poi continuato rivelando con quali ex allievi della ventunesima ...... per godersi lo spettacolo insieme a famiglia e, così come chi vorrà potrà presentarsi con il ... ma anche Salmo , Loco Dice, Marcoe altri talenti. Lunedì 15 sarà un Ferragosto ...La giovane ha speso parole di grande affetto per la sua ex maestra, Alessandra Celentano. Scritto da Martina Monti il. Carola Puddu, ex allieva di ballo di Amici 21, è stata ospite di Lorella Cuccarin ...Carola Puddu confessa il momento più difficile che ha vissuto all'interno della scuola di Amici. La ballerina ha confessato al format della professoressa Lorella Cuccarini 'Dimmi di te', il momento pi ...