Ambulante ucciso a Civitanova: “La soddisfazione per l’aggressione ha superato la paura delle conseguenze” (Di martedì 2 agosto 2022) “Lo strozzamento è un modo molto intimo per uccidere qualcuno per via del contatto diretto che si ha con l’altra persona. Negli omicidi di questo genere, assistere da vicino alla vita che lentamente abbandona l’altro spesso produce una sorta di soddisfazione prolungata: la mia personale sensazione è che la soddisfazione nel portare a termine l’aggressione abbia superato la paura delle conseguenze”. Così il dottor Valdo Parietti, investigatore privato e criminologo, si esprime in merito all’uccisione dell’Ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada a Civitanova Marche (Macerata). Per la sua morte è stato convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio di 32 anni che venerdì 29 luglio lo ha picchiato a morte dopo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) “Lo strozzamento è un modo molto intimo per uccidere qualcuno per via del contatto diretto che si ha con l’altra persona. Negli omicidi di questo genere, assistere da vicino alla vita che lentamente abbandona l’altro spesso produce una sorta diprolungata: la mia personale sensazione è che lanel portare a termineabbiala”. Così il dottor Valdo Parietti, investigatore privato e criminologo, si esprime in merito all’uccisione dell’nigeriano Alika Ogorchukwu in strada aMarche (Macerata). Per la sua morte è stato convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio di 32 anni che venerdì 29 luglio lo ha picchiato a morte dopo ...

fanpage : 'Quest'uomo deve dirmi perché ha ucciso mio marito' Ambulante ucciso in strada a #civitanovamarche, la disperazione… - Tg3web : Choc nel centro di Civitanova Marche. Un ambulante straniero ucciso a bastonate. Fermato l'aggressore, ora sotto in… - Agenzia_Ansa : Ambulante ucciso a Civitanova, polemiche per l'indifferenza e il mancato intervento. Salvini: 'Folle morire così'.… - verinhaottoni : RT @OGiannino: Che un ambulante invalido nigeriano selvaggiamente ucciso in strada da un italiano nell'indifferenza dei presenti diventi te… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Le lacrime della moglie di #Alika Ogochukwu, l’ambulante ucciso a Civitanova Marche. “Non infastidiva nessuno”. https… -