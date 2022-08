Altri guai per Letta, Verdi e SI contrari all’accordo Pd-Calenda: domani il vertice per evitare lo strappo – Il video (Di martedì 2 agosto 2022) A poche ore dalla firma dell’accordo tra Pd e Azione, il segretario dem si ritrova aperto un altro fronte interno, quello aperto da Verdi e Sinistra Italiana, irritati dall’arrivo del leader di Azione nella coalizione di centrosinistra. Proprio sulle candidature nei collegi uninominali del portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, Calenda aveva posto il suo veto. «Personalità divisive» alle quali non andranno i voti di Azione, aveva assicurato il suo leader. Condizione alla quale Bonelli aveva replicato con la proposta di non candidare più «nessun esponente di rilievo» di quella che potrebbe diventare la coalizione di centrosinistra. Ora, però, lo scenario è cambiato in modo radicale. Per questo motivo, Bonelli e Fratoianni hanno chiesto all’unisono a Enrico Letta «un incontro per ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) A poche ore dalla firma dell’accordo tra Pd e Azione, il segretario dem si ritrova aperto un altro fronte interno, quello aperto dae Sinistra Italiana, irritati dall’arrivo del leader di Azione nella coalizione di centrosinistra. Proprio sulle candidature nei collegi uninominali del portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana,aveva posto il suo veto. «Personalità divisive» alle quali non andranno i voti di Azione, aveva assicurato il suo leader. Condizione alla quale Bonelli aveva replicato con la proposta di non candidare più «nessun esponente di rilievo» di quella che potrebbe diventare la coalizione di centrosinistra. Ora, però, lo scenario è cambiato in modo radicale. Per questo motivo, Bonelli e Fratoianni hanno chiesto all’unisono a Enrico«un incontro per ...

