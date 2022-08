Aliscafo contro molo | una passeggera | “Abbiamo avuto paura”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho visto l’che andava diretto verso ile ho avvertito forte il botto che mi ha sbalzato dal sedile esterno su cui ero, facendomi sbattere il ginocchio. Ho, anche per una bimba di pochi giorni che era vicino a me, nella carrozzina e che è volata a terra”. E’ quanto ha raccontato all’Ansa la giovane Ludovica, ancora sotto choc dopo che l’su cui stava per tornare nella sua Ischia è andato a sbatterela banchina delSan Vincenzo, quando non aveva ancora lasciato il porto di Napoli. Ludovica fa parte del piccolo gruppo di sei persone che hanno deciso di non reimbarcarsi verso Ischia, mentre gli altri viaggiatori, ad eccezione dei pochi feriti, sono ripartiti verso l’isola. Ludovica, pur ...