Alika è morto soffocato, dall'autopsia le cause del decesso dell'ambulante nigeriano (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Ad uccidere Alika Ogorchukwu potrebbero essere stati lo schiacciamento del corpo e il conseguente soffocamento. dall'autopsia sul corpo dell'ambulante nigeriano, che è stata effettuata oggi, sarebbe emersa una compatibilità con quella che già venerdì sembrava l'ipotesi più accreditata per spiegare la morte avvenuta dopo alcuni minuti di agonia. Il medico-legale Ilaria De Vitis dovrà anche chiarire con ulteriori accertamenti se lo schiacciamento abbia causato la rottura di organi vitali. Accusato dell'omicidio di Alika è Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, da venerdì rinchiuso nel carcere di Montacuto di Ancona. Saranno necessari ulteriori esami istologici per far luce sulla morte di Alika Ogorchukwu, ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Ad uccidereOgorchukwu potrebbero essere stati lo schiacciamento del corpo e il conseguente soffocamento.sul corpo, che è stata effettuata oggi, sarebbe emersa una compatibilità con quella che già venerdì sembrava l'ipotesi più accreditata per spiegare la morte avvenuta dopo alcuni minuti di agonia. Il medico-legale Ilaria De Vitis dovrà anche chiarire con ulteriori accertamenti se lo schiacciamento abbia causato la rottura di organi vitali. Accusato'omicidio diè Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, da venerdì rinchiuso nel carcere di Montacuto di Ancona. Saranno necessari ulteriori esami istologici per far luce sulla morte diOgorchukwu, ...

