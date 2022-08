Alfonso Signorini ringrazia il divorzio di Totti e Ilary Blasi: "Meno male..." (Di martedì 2 agosto 2022) Alfonso Signorini è stato intervistato di recente da Simona Ventura in occasione del salotto culturale di Rimini "La Terrazza della Dolce Vita". Qui, il conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto modo di commentare la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In occasione della Terrazza della Dolce Vita, Simona Ventura ha voluto scambiare quattro chiacchiere in tono colloquiali con Alfonso Signorini. Uno degli argomenti che la presentatrice ha voluto trattare è stato certamente quello della conduzione di un reality show. Come tutti sapranno, infatti, Simona Ventura è stata la regina indiscussa di programmi quali L'Isola dei Famosi. Naturalmente, stiamo parlando dei tempi in cui il format veniva trasmesso dalla Rai. Con il passaggio a Mediaset, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022)è stato intervistato di recente da Simona Ventura in occasione del salotto culturale di Rimini "La Terrazza della Dolce Vita". Qui, il conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto modo di commentare la separazione trae Francesco. In occasione della Terrazza della Dolce Vita, Simona Ventura ha voluto scambiare quattro chiacchiere in tono colloquiali con. Uno degli argomenti che la presentatrice ha voluto trattare è stato certamente quello della conduzione di un reality show. Come tutti sapranno, infatti, Simona Ventura è stata la regina indiscussa di programmi quali L'Isola dei Famosi. Naturalmente, stiamo parlando dei tempi in cui il format veniva trasmesso dalla Rai. Con il passaggio a Mediaset, ...

ElisaDiGiacomo : Alfonso Signorini su Totti e Blasi: ‘Menomale che ci sono, il gossip non si esaurisce’ - infoitcultura : Totti- Ilary Blasi, il commento dell'(ex?) amico Alfonso Signorini sulla separazione: «Linfa per il gossip, me - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi: arriva il commento spiazzante di Alfonso Signorini - infoitcultura : Alfonso Signorini erede di Simona Ventura: “Ho rischiato molto” - devotoaltrash : RT @nico_lai93: Riapre la casa più spiata d'italia! #GFvip vi aspetta a #settembre con Alfonso Signorini #Canale5 -