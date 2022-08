Alfonso Signorini | la confessione mai fatta prima | “Il gossip di cui mi pentirò per sempre”

(Di martedì 2 agosto 2022), in un’intervista, rivela delle cose mai dette, compresi alcuni aspetti del suo lavoro di cui è molto pentito È ormai da diversi anni sulla cresta dell’onda, non solo come giornalista ma anche come presentatore, imperando per tutta la stagione invernale su Canale 5 col Grande Fratello Vip. Ebbene sì, il sagaceL'articolo NewNotizie.it.

Micol_m : Se Signorini decide di accogliere anche un animaletto in casa sarà Prince ?? Alfonso mollaci. - CorriereCitta : GF VIP 7, Alfonso Signorini rivela i nomi di tre concorrenti: le novità sul cast #gfvip - ParliamoDiNews : Alfonso Signorini, cosa pensa della rottura tra Totti e Ilary Blasi?/ `Menomale che ci sono...` #AlfonsoSignorini… - supremanes : RT @lontanissimo_: Alfonso Signorini la nostra relazione tossica quando siamo insieme litighiamo sempre poi quando non c’è ci manca - Mazzo_096 : @vasco_one Da Francesco rocca ad Alfonso Signorini è un attimo ???? -

Di Greta Del Prete - 02/08/2022, in un'intervista, rivela delle cose mai dette prima, compresi alcuni aspetti del suo lavoro di cui è molto pentito È ormai da diversi anni sulla cresta dell'onda, non solo come ...Con la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti , i settimanali di gossip stanno vivendo una nuova giovinezza. A parlarne apertamente è stato il direttore di Chi, con delle dichiarazioni proprio sulla separazione di cui tutti parlano quest'estate. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: 'Moose' from ...Simona Ventura ha deciso di intervistare Alfonso Signorini durante la terza edizione de “La Terrazza della Dolce Vita“, trasmessa nella cornice del giardino del Grand Hotel, ubicato a Rimini.Alfonso Signorini, per questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sta cercando anche di chiamare alcuni volti provenienti dagli anni passati. Oltre alla ...