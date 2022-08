Alexis Sánchez potrebbe avere una nuova destinazione in Europa

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 agosto 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 08/01/2022 alle 19:58 est L’attaccante cileno ha raggiunto un accordo con l’Inter per la rescissione del contratto L’uomo di Tocopilla sarà un giocatore dell’Olympique de Marseille per due stagioni Dopo diverse settimane di incertezza, secondo vari media italiani,lo è sta per rescindere il suo contratto con l’Inter per passare all’Olympique de Marseille. L’accordo ha unito Tocopilla ai neroazzurri fino a giugno 2023. La Gazzetta dello Sport è trapelato che il cileno sarebbe arrivato al club francese per due anni e guadagnare in giro 3 milioni di euro a stagione, un riduzione salariale di quasi il 50 per cento rispetto a quanto guadagnato al Giuseppe Meazza. Nonostante ciò, il calciatore dà la priorità allo sport ...