Alessandra Amoroso confessa | “Di paura ne ho avuta tantissima”

Alessandra Amoroso fa una confessione shock ai fan "Ho avuto tantissima paura, mi è servito lo psicologo". Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa ha rivelato. Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate del momento. Il successo è arrivato dopo la vittoria ad Amici, ora è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno esibendosi per la prima volta a San Siro. In queste ore, ha condiviso con i fan le emozioni del momento, rivelando anche alcuni dettagli shock. Alessandra Amoroso fa rivelazione shock sul concerto a San SiroIn questi giorni, Alessandra Amoroso ha dovuto affrontare non poche polemiche, la prima arrivata dopo aver rifiutato un autografo poi il concerto evento

