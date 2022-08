Alberi monumentali d’Italia: ce ne sono altri 176 pugliesi In campo nazionale sono 4006 fra cui 401 in Puglia (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: sono 176 le nuove iscrizioni di Alberi monumentali della Puglia, con cui si arricchisce l’albo verde nazionale, esemplari che raggiungono anche i 40 metri di altezza e quasi 900 metri di circonferenza, di cui solo 12 sono in centri urbani, 5 a Bari e 7 a Foggia. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in occasione del Decreto del Mipaaf con cui è stato approvato il 5° aggiornamento dell’Elenco degli Alberi monumentali d’Italia. Gli esemplari che ne fanno parte si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti176 le nuove iscrizioni didella, con cui si arricchisce l’albo verde, esemplari che raggiungono anche i 40 metri di altezza e quasi 900 metri di circonferenza, di cui solo 12in centri urbani, 5 a Bari e 7 a Foggia. E’ quanto afferma Coldiretti, in occasione del Decreto del Mipaaf con cui è stato approvato il 5° aggiornamento dell’Elenco degli. Gli esemplari che ne fanno parte si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per ...

NoiNotizie : Alberi monumentali d'#Italia: ce ne sono altri 176 pugliesi - AnsaSardegna : Oltre quattrocento alberi monumentali censiti in Sardegna. Dati ministero, a Cagliari una magnolia di 'interesse pu… - the_pop_tractor : RT @intoscana: Alberi da tutelare come monumenti anche in Toscana: pubblicato il censimento del ministero delle Politiche agricole e forest… - intoscana : Alberi da tutelare come monumenti anche in Toscana: pubblicato il censimento del ministero delle Politiche agricole… - SardiniaPost : La #Sardegna detiene il 10 per cento del totale degli #alberi monumentali censiti in Italia: su 4.006 nell’Isola ce… -