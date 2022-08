Al Zawahiri: chi era il leader di Al Qaeda ucciso dagli Usa in Afghanistan (Di martedì 2 agosto 2022) Gli Stati Uniti d’America hanno ucciso in Afghanistan il leader di Al-Qaeda, Ayman Al Zawahiri. A dare la notizia, l’Associated Press, citata dall’agenzia Bloomerg e confermata dalla Casa Bianca. Durante un’intervista con i giornalisti, un funzionario Usa ha dichiarato che “durante il fine settimana Washington ha condotto un’operazione antiterrorismo contro un significativo target di Al-Qaeda L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Gli Stati Uniti d’America hannoinildi Al-, Ayman Al. A dare la notizia, l’Associated Press, citata dall’agenzia Bloomerg e confermata dalla Casa Bianca. Durante un’intervista con i giornalisti, un funzionario Usa ha dichiarato che “durante il fine settimana Washington ha condotto un’operazione antiterrorismo contro un significativo target di Al-L'articolo proviene da Inews24.it.

