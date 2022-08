Al via l’estate in Valle Caudina con gli eventi di ‘Sentieri Aperti 2022’ (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Prende il via da Bucciano, questo giovedì, l’edizione 2022 di «Sentieri Aperti», il programma di eventi estivi promosso dai Comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi che animerà, fino a settembre, la Valle Caudina. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Campania con fondi POC 2014/20 e che vede come capofila il Comune di Airola – ha lo scopo di valorizzare e tutelare il paesaggio, le tradizioni, l’arte e i saperi legati al territorio e alla sua gente realizzando appuntamenti nei cinque comuni partecipanti secondo un calendario unico di interventi di promozione turistica e territoriale. Si comincia alle pendici del Taburno, a Bucciano, giovedì 4 agosto con il concerto dei «Figli delle Stelle» con un tuffo nella musica pop dance degli anni ’60, ’70 e ‘80. A seguire, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Prende il via da Bucciano, questo giovedì, l’edizione 2022 di «Sentieri», il programma diestivi promosso dai Comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi che animerà, fino a settembre, la. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Campania con fondi POC 2014/20 e che vede come capofila il Comune di Airola – ha lo scopo di valorizzare e tutelare il paesaggio, le tradizioni, l’arte e i saperi legati al territorio e alla sua gente realizzando appuntamenti nei cinque comuni partecipanti secondo un calendario unico di interventi di promozione turistica e territoriale. Si comincia alle pendici del Taburno, a Bucciano, giovedì 4 agosto con il concerto dei «Figli delle Stelle» con un tuffo nella musica pop dance degli anni ’60, ’70 e ‘80. A seguire, ...

Dejjavv : Un giorno all'improvviso - Righeira - L'estate sta finendo - CatelliRossella : Ricordo una deliziosa pasticcieria ?????? L'estate a tutto gusto di Cortina, regina delle Dolomiti - IdeawebTV : “Le montagne di Cuneo Neve scelta ideale anche per l’estate” - TargatoCN : Estate di siccità, l'appello delle Aree Protette Alpi Marittime: 'Usate la borraccia e portate via i rifiuti' - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'estate delle vacanze mordi e fuggi. In viaggio 27 milioni di persone con l'incubo della recessione,… -

Il destino del parcheggio ex Questura: da settembre sarà per tutti ...Bassi e dovrebbe diventare parte del nuovo asse parallelo a via ... " Come se non bastasse " scrivono - l'illuminazione del parcheggio, ... ' Avevamo accelerato per dare l'area in estate agli hotel, con ... Al via "Nuovi Talenti per la Moda 2022" ...è inserita nel cartellone degli eventi dell'Estate Reggina per la ricorrenza del 50° dal ritrovamento dei bronzi di Riace. La Kermesse è promossa dall'associazione "Le Tele di Aracne e nasce con l'... Comune di Livorno ...Bassi e dovrebbe diventare parte del nuovo asse parallelo a... " Come se non bastasse " scrivono -'illuminazione del parcheggio, ... ' Avevamo accelerato per dare'area inagli hotel, con ......è inserita nel cartellone degli eventi dell'Reggina per la ricorrenza del 50° dal ritrovamento dei bronzi di Riace. La Kermesse è promossa dall'associazione "Le Tele di Aracne e nasce con'... Al via "La Bella Estate" | Città di Livorno