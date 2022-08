Al Qaida | ucciso il leader al-Zawahri in Afghanistan Biden | Giustizia è fatta

(Di martedì 2 agosto 2022) Ildi alAyman al-è statoin, a Kabul, in un raid che non ha comportato altre vittime. L’operazione di precisione – viene riferito dalla Casa Bianca – è avvenuta tra sabato 30 e domenica 31 luglio. Per il presidente Usa Joe, che ha seguito l’operazione, “”. EST NG01 tot 020621 AGO 22 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A un anno di distanza dall'addio all'Afghanistan, gli Stati Uniti infliggono un duro colpo ad Al Qaida. In un raid condotto con un drone è stato ucciso il leader dell'organizzazione terroristica, Ayman al-Zawahiri. Braccio destro di Osama bin Laden e poi suo successore, al-Zawahri è stato colpito da un drone americano a Kabul, in Afghanistan, lo scorso fine settimana. L'operazione di precisione - viene riferito dalla Casa Bianca - è avvenuta tra sabato 30 e domenica 31 luglio.