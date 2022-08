Aeroporto Leonardo da Vinci | l' assessore Onorato inaugura servizio di informazione ai turisti

LPeyretti : Gianluca via #instagramstories @gianginoble11 #japan ???? @ Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, Roma-Fiumi… - leonardo_londi : @GToccafondi Come è possibile sentire Nardella sponsorizzare Letta che è il primo che affosserebbe l'aeroporto di Firenze? - leonardo_londi : @DarioNardella Mi raccomando Letta presidente del consiglio, così l'aeroporto di Firenze resta al palo per altri 80 anni - VatiVision : ?? Si è concluso il viaggio apostolico di #PapaFrancesco in #Canada. L’aereo è atterrato all'aeroporto internazional… - boxhiu : @EasyInve @SantucciFulvio @tjukanov @ilpost Giulio Cesare adesso sarebbe piu importante di Massimo Decimo Meridio?… -

Fanpage.it

'L'introduzione del servizio di assistenza e di informazione ai turisti internazionali rappresenta un passo in più per il miglioramento degli standard di accoglienza dei turisti a Roma'. Così l'...Un benvenuto di tutto rispetto, da oggi, accoglierà come si deve i turisti in arrivo a Roma presso l'da Vinci di Fiumicino. Agli arrivi infatti troveranno personale appositamente preparato per dare informazioni ai turisti e per non farli cadere nelle mani di servizi abusivi o fuori ... Incendio oggi sull'Autostrada Roma – Fiumicino: corsia chiusa e traffico in tilt all'aeroporto Assistenti formati per accogliere i viaggiatori internazionali e indirizzarli nei servizi di trasporto. Saranno operativi tutti i giorni davanti all'uscita delle Dogane ...Controlli di sicurezza più comodi e veloci all'Aeroporto di Torino: grazie all'installazione presso il passaggio prioritario Fast Track di un innovativo apparato radiogeno che consente la scansione in ...