Accordo raggiunto tra Letta e Calenda | l' alleanza anche con +Europa si farà

AGI - È stato raggiunto l'Accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda per l'alleanza in vista del voto del 25 settembre. Lo riferiscono fonti di Azione e Più Europa, mentre l'incontro è ancora in corso. Tra pochi minuti alla Camera dei deputati ci sarà una conferenza stampa congiunta del segretario del Pd Enrico Letta, del leader di Azione Carlo Calenda e del segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. "Pd e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia programmatica, l'interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all'Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell'Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra. In questa cornice le parti riconoscono ...

