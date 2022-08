Accordo Letta-Calenda | Sinistra e Verdi chiedono incontro al Pd

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda. Chiediamo unal Partito democratico”. Loitaliana ed Europa verde parlando con i cronisti fuori Montecitorio. Il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli spiega: “Prendiamo atto dell’bilaterale tra Partito democratico e Azione +Europa. E’ unche non ci riguarda, tra l’altro non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche. L’che chiediamo al Partito democratico – aggiunge – serve a verificare se ancora ci sono le condizioni di un’intesa elettorale che coinvolga l’alleanza tra”. Il segretario diitaliana Nicola Fratoianni gli fa eco: “Questa ...

CarloCalenda : L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Letta-Calenda, c'è accordo. Lo rendono noto fonti di Azione #ANSA - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - lella_50 : RT @FaustoDeMaria: In questi ultimi anni gli hanno detto di tutto, accordi segreti con Salvini e/o cdx, e Calenda gli diceva che non era cr… - katana07362888 : RT @CarloCalenda: L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta sono… -

Allo scoccare dei 120 minuti e pubblicati i primi lanci di agenzia sull'- Calenda sono partite altrettanto velocemente le reazioni. Sono molto contento dell'intesa siglata tra Pd e Azione/+Europa non solo perché si tratta di unelettorale che rende ...Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, in un video pubblicato sui profili social del partito dopo l'con Enrico, segretario del Pd, in vista delle elezioni politiche 2022.È questo uno degli effetti dell’accordo fra Letta e Calenda. Vediamo perché. Luigi Di Maio potrebbe essere candidato nelle liste e col simbolo del Partito democratico. Non è una boutade estiva o un ...Milano, 2 ago. (askanews) – “Era nostro dovere superare gli ostacoli che c’erano fra di noi e essere in grado di trovare un’intesa che ci consentisse di proporre agli italiani una proposta vincente e ...