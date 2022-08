Accoglienza e rifugiati politici, il lavoro dell’ambasciatore americano al Vaticano (Di martedì 2 agosto 2022) Visita speciale io 19 Luglio Luglio a Padova dell’ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Joseph Donnelly, accolto dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura e dai volontari di Medici con l’Africa Cuamm, che ogni giorno dedicano il loro impegno alla causa dei rifugiati politici. La visita è avvenuta nell’ambito degli incontri che l’ambasciatore e la consorte stanno avendo nella città del Santo con le associazioni di volontariato e altri enti caritatevoli di ispirazione cristiana. “Questo è l’ufficio in cui cerchiamo di accogliere le persone in maggiore difficoltà – ha detto il Questore Antonio Sbordone, a margine della visita del diplomatico -. Accoglienza e serietà da parte dei nostri agenti, che ogni giorno si mettono a disposizione delle persone in situazioni di disagio”. Donnelly, insieme alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) Visita speciale io 19 Luglio Luglio a PadovaUsa presso la Santa Sede, Joseph Donnelly, accolto dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura e dai volontari di Medici con l’Africa Cuamm, che ogni giorno dedicano il loro impegno alla causa dei. La visita è avvenuta nell’ambito degli incontri che l’ambasciatore e la consorte stanno avendo nella città del Santo con le associazioni di volontariato e altri enti caritatevoli di ispirazione cristiana. “Questo è l’ufficio in cui cerchiamo di accogliere le persone in maggiore difficoltà – ha detto il Questore Antonio Sbordone, a margine della visita del diplomatico -.e serietà da parte dei nostri agenti, che ogni giorno si mettono a disposizione delle persone in situazioni di disagio”. Donnelly, insieme alla ...

LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - vellucci_anna : HRW official condemns western racism against Afghan refugees - TV2000it : RT @TV2000it: #Migranti, a #Salerno sbarca la #OceanViking #1agosto #Africa #Mediterraneo #mare #porto #Italia #accoglienza #rifugiati #m… - tg2000it : #Migranti, a #Salerno sbarca la #OceanViking #1agosto #Africa #Mediterraneo #mare #porto #Italia #accoglienza… - TV2000it : #Migranti, a #Salerno sbarca la #OceanViking #1agosto #Africa #Mediterraneo #mare #porto #Italia #accoglienza… -