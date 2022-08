Accettare la recompra su Pinamonti o chance a Lammers? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta (Di martedì 2 agosto 2022) La trattativa Pinamonti sta spazientendo parecchio i tifosi dell’Atalanta. Tenere Lammers vista l’attesa? Ecco il pensiero dei sostenitori Da quanto tempo dura la trattativa Pinamonti-Atalanta? Esattamente da quasi due mesi: il diritto di recompra scomodo unito alle pretese alte dell’Inter hanno comportato un vero e proprio allungo in termini di tempistiche. Dall’altra parte però Lammers ha disputato il precampionato segnando e dimostrando potenziale, scattando un quesito: vista l’enorme attesa per il centravanti interista, perché non tenere l’olandese? Ecco L’opinione dei tifosi. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 445 utenti nerazzurri, i risultati quasi si equivalgono: un 51% vorrebbe che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) La trattativasta spazientendo parecchio i. Tenerevista l’attesa? Ecco il pensiero dei sostenitori Da quanto tempo dura la trattativa-Atalanta? Esattamente da quasi due mesi: il diritto discomodo unito alle pretese alte dell’Inter hanno comportato un vero e proprio allungo in termini di tempistiche. Dall’altra parte peròha disputato il precampionato segnando e dimostrando potenziale, scattando un quesito: vista l’enorme attesa per il centravanti interista, perché non tenere l’olandese? Eccodei. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 445 utenti nerazzurri, i risultati quasi si equivalgono: un 51% vorrebbe che ...

