A Sabaudia arriva Totti | Ilary Blasi lascia la villa e lo scambio di chiavi è gelido

(Di martedì 2 agosto 2022) Aadesso, è il suo turno dopo il soggiorno dicon i figli. La vita da separati è di certo più complicata, ci sono gli accordi da rispettare, ci sono gli incontri tra gli ex coniugi da evitare. Sembra cheabbiato ladi famiglia a Francescoe che lodisia stato. E’ il Corriere della Sera a riportare l’incontro tra i due ex, il cambio di guardia, il cambio di genitore perché è giusto che sianoa fare la parte più scomoda mentre per i tre figli tutto dovrebbe essere il più semplice possibile, senza tante valigie da preparare di continuo. ...

Lunanotizie : ?? Libri nel Parco, a Sabaudia arriva Rita Cascella ?? Leggi qui - LatinaCorriere : Sabaudia, Libri nel Parco: arriva Michele Navarra con il suo nuovo libro - -

Dopo che Ilary Blasi ha trascorso una vacanza in Tanzania con i figli a seguito e questo fine settimana una pausa a, adesso è la volta dell'ex campione che si è allontanato da casa, anche ...Lei in slip e camicia sbottonata, tra pochi giorni se ne va e...Ilary Blasi e Francesco Totti si danno il cambio per stare nella villa a Sabaudia. Dopo la separazione la situazione procede in modo freddo.Il Capitano Francesco Totti è sbarcato a Sabaudia sostituendo così la ex moglie Ilary Blasi: nessun incrocio nella villa di famiglia ...