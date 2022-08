365 giorni con Maria: 2 agosto | La Madonna e Gesù appaiono a San Francesco (Di martedì 2 agosto 2022) L’apparizione avviene nella chiesetta della Porziuncola, che si trova all’interno del Santuario di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. San Francesco d’Assisi, quando si trova al terzo anno della sua conversione, vede una piccola cappella della Madonna, abbandonata e in rovina, e decide così di restaurarla. Il terreno è di proprietà dei monaci benedettini, che L'articolo 365 giorni con Maria: 2 agosto La Madonna e Gesù appaiono a San Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 2 agosto 2022) L’apparizione avviene nella chiesetta della Porziuncola, che si trova all’interno del Santuario di Santadegli Angeli ad Assisi. Sand’Assisi, quando si trova al terzo anno della sua conversione, vede una piccola cappella della, abbandonata e in rovina, e decide così di restaurarla. Il terreno è di proprietà dei monaci benedettini, che L'articolo 365con: 2Laa Sanproviene da La Luce di

