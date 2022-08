3 concorsi per lavorare nel pubblico a Torino, Genova o in Emilia Romagna (Di martedì 2 agosto 2022) Istanze di partecipazione e relativi allegati vanno inoltrati entro il 12 settembre e secondo quanto prevedono gli allegati di cui al bando in Gazzetta. Quanto alle selezioni vere e proprie, infine, ... Leggi su proiezionidiborsa (Di martedì 2 agosto 2022) Istanze di partecipazione e relativi allegati vanno inoltrati entro il 12 settembre e secondo quanto prevedono gli allegati di cui al bando in Gazzetta. Quanto alle selezioni vere e proprie, infine, ...

OfficialASRoma : ?? Già fatta l'iscrizione al concorso per vincere la maglia autografata da Paulo Dybala? ???? ??… - GiacopoGrimaldi : RT @_Carabinieri_: Partecipa al concorso per l’ammissione al 142° Corso Allievi Carabinieri, presenta la tua domanda on-line fino all’11 ag… - SMSNEWSOFFICIAL : @VentoteneFilmF : grande successo per l’edizione XXVII. Tutti i vincitori dei concorsi internazionali - MontiFrancy82 : @VentoteneFilmF : grande successo per l’edizione XXVII. Tutti i vincitori dei concorsi internazionali - SMSNEWSOFFICIAL : Ventotene Film Festival: grande successo per l’edizione XXVII. Tutti i vincitori dei concorsi internazionali -