2 agosto 1980, Bologna ricorda le vittime della strage alla stazione (Di martedì 2 agosto 2022) 85 sampietrini della memoria per ricordare le vittime della strage lungo il percorso da Piazza Nettuno alla stazione. Ognuno racconta una storia sui social del Comune di Bologna. 42 anni fa l'esplosione nella sala d'attesa Leggi su vanityfair (Di martedì 2 agosto 2022) 85 sampietrinimemoria perre lelungo il percorso da Piazza Nettuno. Ognuno racconta una storia sui social del Comune di. 42 anni fa l'esplosione nella sala d'attesa

Gianluc68325330 : RT @itsmeback_: 2 agosto 1980 Bologna. 86 morti, più di PIÙ 200 feriti ed è ancora segreto di stato. - marcoma40197496 : Bologna, stazione. 2 agosto 1980. Ore 10 e 25. Per non dimenticare?????? - MarcoResistenza : RT @itsmeback_: 2 agosto 1980 Bologna. 86 morti, più di PIÙ 200 feriti ed è ancora segreto di stato. - paolodelbufalo1 : RT @opibologna: I numeri della memoria. Per ricordare le vittime attraverso le parole di chi era presente #2Agosto1980 @FNInfermieri @SebS… - Anto94412438 : 2 Agosto 1980, giorno di festa, compio 12 anni, sono grande. Già pregusto i regali, la torta e poi bum??. E tutto pa… -